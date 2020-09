Libia: al via in Marocco la sessione di dialogo tra deputati Tobruk e membri Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha aperto i lavori della sessione di dialogo tra alcuni deputati della camera dei rappresentanti di Tobruk e alcuni membri dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli. Lo rende noto l’emittente “Al Arabiya”. L'incontro è in corso a Bouznika, nel nord del Marocco. Il capo della diplomazia di Rabat ha spiegato che la sessione non vedrà alcun tipo di interferenza da parte del Marocco e ha sottolineato la necessità di far prevalere lo spirito di responsabilità. Secondo quanto riportato dall’emittente “Libya Ahrar”, Bourita ha chiesto che venga portato avanti un dialogo concreto per aprire la strada a un accordo che consenta alla Libia di uscire dalla crisi. Il capo della diplomazia del Marocco ha sottolineato che per giungere a una soluzione alle parti è richiesto un approccio realistico. I colloqui dovrebbe proseguire anche domani, 7 settembre. (segue) (Res)