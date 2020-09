Libia: al via in Marocco la sessione di dialogo tra deputati Tobruk e membri Consiglio di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delagazioni sono giunte in Marocco ieri, 5 settembre. La delegazione della Camera dei Rappresentanti è formata da Essam Al-Jehani, Youssef Al-Aqouri, Misbah Douma, Adel Mahfouz e Idris Omran, mentre la delegazione del Consiglio di Stato include Fawzi Al-Oqab, Ali Al-Shuwai, Abdelsalam Al-Safrani e Muahammad Naji. Il 17 dicembre 2015 in Marocco era stato concluso l'accordo di Skirat che ha dato vita al Governo di accordo nazionale di Tripoli. Lo scorso 21 agosto il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, hanno diffuso due comunicati distinti per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità e la riattivazione della produzione petrolifera e a far uscire dal paese “forze straniere e mercenarie”. (Res)