Decreto Semplificazioni: Lega, famiglie di pescatori nella disperazione, restiamo dalla loro parte

- Secondo i parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, Giorgio Maria Bergesio e Lorenzo Viviani, "l'ennesimo pasticcio del governo rischia di mettere in ginocchio il settore della pesca. La Ragioneria di Stato - si legge in una nota - ha bocciato la riformulazione del governo di un emendamento al decreto legge Semplificazioni in cui chiedevamo di sanare una situazione previdenziale delle persone interessate dalla legge numero 250 del 13 marzo 1958, di fatto drammatica, che vedeva i lavoratori della pesca oberati da cartelle esattoriali dovute ai disastri dell’Inps: l’ente richiedeva ai lavoratori contributi sulla base di interpretazione sbagliate". I tre esponenti leghisti aggiungono: "L’emendamento della Lega al decreto legge Semplificazioni chiariva perfettamente la platea interessata dal problema per sanare tutte le situazioni, ma il governo non ci ha voluto ascoltare nella sua riformulazione e la Ragioneria lo ha espunto. Continueremo - concludono Centinaio, Bergesio e Viviani - a sostenere le migliaia di famiglie oberate dalle tasse finora dimenticate e riproporremo una soluzione nel primo provvedimento utile". (Com)