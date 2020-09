Roma: Pedica, Raggi accusa Pd di avere troppe correnti? Non ha tutti i torti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi accusa il Pd di avere troppe correnti. Su questo non ha tutti i torti, anche se può stare serena perché nessuno di quelli che hanno fatto vera opposizione in questi anni ha voglia di fare accordi con lei". È quanto sostiene in una nota Stefano Pedica della minoranza Pd. "Il Pd di Zingaretti è ancora un partito in cerca di identità - sottolinea Pedica - parla timidamente e dà solo l'idea di voler restare incollato al governo. Detto questo, Raggi non se la può cavare semplicemente dicendo che il Pd è debole, deve rispondere su cosa ha fatto per la Capitale. La risposta è semplice: nulla. E ha fatto bene Bettini a ricordarlo in una trasmissione televisiva".(Com)