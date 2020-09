Anzio: sindaco, auguri a cittadino onorario Roger Waters per il 77esimo compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roger Waters, cittadino Onorario di Anzio, compie gli anni. Il sindaco di Anzio Candido De Angelis in una nota fa gli auguri al bassista dei Pink Floyd "artista geniale, tra i più influenti del secolo, che resterà per sempre legato al nostro territorio. Nel giorno del suo 77esimo compleanno - afferma De Angelis - la Città di Anzio rinnova la vicinanza ad uno dei personaggi più influenti del secolo, un artista geniale che resterà per sempre legato al nostro territorio e che auspichiamo di poter riabbracciare quanto prima. Tanti auguri Roger". Nel 2014 Roger Waters inaugurò ad Aprilia in monumento dedicato a suo padre, soldato degli alleati deceduto durante la Seconda guerra mondiale. Waters si recò proprio in Italia per partecipare alla cerimonia di inaugurazione, scoprendo dove era morto il padre. Il 18 febbraio poi ricevette la cittadinanza onoraria dal comune di Anzio. (Com)