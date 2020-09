© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può morire così, a 21 anni, con tutta la vita davanti. Un pensiero alla famiglia di Willy Monteiro per questo drammatico lutto. Che sia fatta chiarezza sulla vicenda e vengano puniti in modo duro ed esemplare gli assassini". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)