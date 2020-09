Turchia-Libia: Erdogan riceve Sarraj, focus su ritorno aziende turche del settore infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli e la Turchia e, in particolare, il ritorno delle aziende turche in Libia per completare i progetti in fase di stallo nel paese nordafricano sono stati i temi principali del colloquio fra il premier del Gna, Fayez al Sarraj, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto un comunicato stampa del Gna diffuso su Facebook. Le parti hanno discusso anche degli sviluppi in Libia, delle prospettive di cooperazione nel settore della sicurezza e dell’economia, oltre che del coordinamento nella lotta al coronavirus. Nel corso dell’incontro, Sarraj ha espresso il proprio apprezzamento per il sostegno della Turchia al Gna e alla sua volontà di garantire il successo del percorso che prevede una soluzione politica al conflitto e l’organizzazione delle elezioni. Da parte sua, prosegue il comunicato, Erdogan ha accolto con favore la visita di Sarraj e ha ribadito il sostegno di Ankara all’intesa per il cessate il fuoco annunciata dalla Camera dei rappresentati di Tobruk e dal Gna lo scorso 21 agosto. L’intesa prevede anche la ripresa della produzione e delle esportazioni petrolifere e la smilitarizzazione di Sirte e Jufra. (Lit)