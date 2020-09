Monza: La Russa (Xci), orgogliosi vittoria di un "milanese" e di una scuderia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La soddisfazione più grande al termine del Gran Premio d'Italia di oggi arriva dal successo di un 'milanese' e di una scuderia italiana, l'AlphaTauri. Pierre Gasly, che da poco ha deciso di prendere la residenza nel capoluogo lombardo, comprando casa nel nuovo quartiere residenziale costruito tra Garibaldi e la stazione Centrale", ha dichiarato Geronimo La Russa presidente di Automobile Club Milano. "Il gradino più alto del podio conquistato da Gasly e la vittoria dell'AlphaTauri all'Autodromo Nazionale Monza ci riempie di orgoglio e gioia. La sua prestazione eccezionale, l'affermazione del team faentino e la presenza dei tanti sanitari a Monza, eroi nella lotta al covid, ci hanno aperto uno scenario di speranza per il futuro in questo anno drammatico per un'Italia che sa sempre risorgere", ha concluso La Russa.(Com)