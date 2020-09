Albania: elezioni parlamentari si terranno il 25 aprile del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari in Albania si terranno il 25 aprile del prossimo anno. La decisione diventa ufficiale dopo che oggi la presidenza di Tirana ha reso noto che il presidente Ilir Meta ha firmato il relativo decreto. “Le elezioni parlamentari si svolgeranno domenica 25 aprile 2021. Questo decreto entra in vigore immediatamente”, rende nota la presidenza albanese. L’opposizione aveva proposto il 18 aprile come data per possibili elezioni, mentre il premier Edi Rama si era detto d’accordo con qualsiasi data prevista dalla Costituzione tranne il 2 di maggio. (segue) (Alt)