Albania: elezioni parlamentari si terranno il 25 aprile del 2021 (2)

- Con una lettera firmata dal suo capo di gabinetto, il presidente albanese Ilir Meta aveva invitato il primo settembre i leader dei due principali partiti politici del paese, quello socialista al governo e quello democratico all'opposizione, per un incontro presso la presidenza finalizzato a decidere la data delle prossime elezioni. Meta si era detto fiducioso nel buon esito dei negoziati tra le due parti per trovare una data condivisa. Il capo dello Stato albanese aveva quindi invitato il premier Edi Rama, a capo del Partito socialista, e il leader del Partito democratico, Lulzim Basha, il 4 settembre presso la presidenza di Tirana. Dopo l’accordo raggiunto lo scorso 5 giugno tra le due principali forze politiche, non sarà più possibile indire elezioni nel Paese nel periodo estivo ma in un arco di tempo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2021. (Alt)