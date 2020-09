Governo: Bernini (FI), stato emergenza per riforma elettorale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "Francia e Germania hanno già pronti maxipiani di rilancio dell’economia, il governo italiano invece prende ancora tempo perché la tecnica del rinvio è l’unico mezzo per restare in piedi. Ma c’è un paradosso che Conte ha il dovere di spiegare agli italiani: perché - continua la parlamentare in una nota - ha voluto a tutti i costi il prolungamento dello stato d’emergenza nazionale se per la sua maggioranza la priorità è l’approvazione in Parlamento della legge elettorale?". (Com)