Usa: lancio molotov a Portland, polizia usa gas e arresta oltre 50 manifestanti

- Si è chiusa con un bilancio di oltre 50 arresti e un ferito la nottata di proteste a Portland, la città dell'Oregon (Usa) da settimane teatro di tensioni legate alle manifestazioni indette dal movimento Black Lives Matter. I manifestanti, riferisce la polizia, hanno occupato dalla tarda serata di sabato la zona circostante un parco cittadino dando vita a una protesta "violenta e tumultuosa": nel bilancio presentato in comunicato stampa si parla di lanci di pietre e bombe molotov verso le forze di sicurezza, causando il ferimento di un agente. Un altro ufficiale ha riportato ustioni alle mani dopo essere stato colpito da un fuoco d'artificio esploso in uno dei diversi scontri registrati nella notte. La polizia, dopo ripetuti inviti ad abbandonare la scena e disertare la protesta "illegale" ha risposto con lancio di gas lacrimogeni, disperdendo una folla che i media locali quantificano in oltre 400 persone. Almeno due degli arrestati, fa sapere la polizia, indossavano un giubbotto antiproiettile. Tra i manifestanti è stato rinvenuto anche un coltello e un pugnale. Le proteste sono esplose a Portland e in altre città degli Stati Uniti in seguito all'uccisione dell’afroamericano George Floyd, avvenuta il 25 maggio scorso a Minneapolis, e si sono acuite negli ultimi giorni dopo l'uccisione di un altro afroamericano, Jacob Blake, da parte della polizia nella città di Kenosha, nel Wisconsin. Blake è stato colpito da sette pallottole alla schiena ed è rimasto paralizzato dalla vita in giù. A fine agosto i manifestanti avevano hanno dato fuoco all'edificio del sindacato polizia di Portland e lanciato pietre e altri oggetti all’indirizzo delle forze dell'ordine. (Nys)