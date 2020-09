Tunisia: presidente Saied, mandanti attacco Sousse si assumeranno responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, si è recato in visita oggi nel governatorato di Sousse-Susa, dove questa mattina almeno tre uomini hanno accoltellato due agenti della Guardia nazionale, uccidendone uno. “Coloro che hanno incitato i tre terroristi a compiere questa operazione sono più criminali di questi ultimi e si assumeranno le loro responsabilità davanti a Dio, al popolo e alla storia”, ha affermato Saied. Per il capo dello Stato “è stupido e malato colui che vuole abbattere lo Stato con azioni così codarde che non portano a nulla, eccetto che martiri, e lasciano vedove e orfani". Saied ha espresso fiducia nelle squadre di polizia che saranno in grado di identificare i responsabili di questo atto terroristico, che non farà cadere lo Stato. "Tutti i sogni dei terroristi si schianteranno contro un muro solido, quello del popolo tunisino e della nazione tunisina”, ha concluso. (Tut)