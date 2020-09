© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 655 nuovi contagi, 13 morti e 56 guariti il bilancio aggiornato sulla diffusione del Covid-19 in Libia. Lo rende noto il Centro nazionale per il controllo delle malattie. La città più colpita è Tripoli, seguita da Zliten e Agedabia. Il numero totale di casi Covid-19 in Libia ha raggiunto le 17.749 unità, di cui 15.383 attivi, 2.081 guariti e 285 morti.(Lit)