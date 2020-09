Ue: Gualtieri su Recovery plan, impegno a non sprecare occasione unica per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno è a non sprecare un'occasione unica che l'Italia ha grazie a questo Recovery plan che l'Italia ha contribuito a far approvare e decidere all'Unione europea per curare le ferite di questa crisi e uscirne, ma di affrontare problemi strutturali che per troppo tempo hanno frenato la crescita del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, parlando con i giornalisti a margine della chiusura dei lavori del Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Noi - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - possiamo trasformare l'Italia, renderla un Paese più moderno, più giusto e più unito e lo faremo con un piano all'altezza delle aspettative degli italiani". (Rem)