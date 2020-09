Milano: De Corato, Comune ingaggia guerra ideologica contro gli automobilisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pioggia di multe in arrivo sugli automobilisti milanesi". A lanciare l'allarme è l'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, dopo le dichiarazioni dell'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli sulla possibilità aperta dal nuovo Codice della strada di mettere autovelox anche nelle strade urbane di quartiere e locali". "Quindi - osserva De Corato - siate pronti: tra nuovi autovelox in città, limite di velocità a 30 km/ora, piste ciclabili pericolosissime che si continuano a realizzare nonostante le proteste dei cittadini e la robusta promozione dei monopattini che scorrazzano liberamente senza regole e con pochissime multe, il Comune di Milano ha ingaggiato una guerra ideologica contro gli automobilisti. Un finto ecologismo che ha lo scopo di fare cassa e verso il quale persino dagli ambientalisti storici hanno chiesto più moderazione, dichiarando che avrebbero preferito che i percorsi ciclabili venissero realizzati sui marciapiedi". "Il Comune - prosegue l'assessore regionale - persevera in questa 'foga green' e dimentica completamente la sicurezza. I dati parlano chiaro: da giugno ad oggi a Milano ci sono stati più di 650 incidenti che hanno coinvolto biciclette e monopattini. Ben 119 di questi incidenti hanno riguardato soltanto i monopattini i cui guidatori sembrano godere di un particolare status di impunità in città". (com)