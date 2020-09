Roma: Raggi, 3mila controlli della polizia Locale nella notte per il rispetto norme Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nelle notti di questo fine settimana gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno eseguito "una mirata attività di vigilanza per limitare i comportamenti poco responsabili e rischiosi per la salute pubblica, con particolare attenzione alle località maggiormente affollate e nelle zone tipiche della movida". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. Circa 3mila i controlli effettuati da parte delle pattuglie sul territorio per far rispettare le normative anti-covid, ma anche per contrastare le condotte pericolose alla guida, i fenomeni irregolari legati all'abusivismo commerciale e alla vendita e consumo di alcolici. Nel corso delle verifiche in zona Colosseo, due locali sono stati sanzionati e chiusi per mancata osservanza delle disposizioni per la limitazione del contagio: a causa della presenza di assembramenti, per i due esercizi sono scattate le chiusure, rispettivamente di 3 e e 5 giorni. Sul litorale romano, uno stabilimento è stato sanzionato per lo svolgimento di attività di discoteca che è stata immediatamente interrotta. (segue) (Com)