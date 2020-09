Roma: Raggi, 3mila controlli della polizia Locale nella notte per il rispetto norme Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della presenza di calca che impediva di fatto il rispetto delle prescrizioni anti-contagio, sono proseguite da parte delle pattuglie le procedure di isolamento temporaneo di alcuni luoghi più affollati, come avvenuto nel centro storico, a Trastevere, San Lorenzo, piazza Bologna e ad Ostia. Sono 25, invece, le persone sanzionate perchè non indossavano le mascherine. Eseguiti anche diversi sequestri di articoli di abbigliamento e accessori di telefonia venduti illegalmente da ambulanti abusivi. Controlli capillari hanno riguardato infine la sicurezza stradale: più di 1000 le violazioni al codice della strada accertate, tra cui oltre 400 per eccesso di velocità. "Gli agenti della Polizia Locale -si legge nel post- svolgono una funzione determinante e insostituibile per tutta la città. Li ringrazio per il lavoro di squadra con cui garantiscono il controllo delle strade e la tutela della legalità". (Com)