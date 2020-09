Veneto: Boccia sente Lorenzoni, forza Arturo, siamo tutti con te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dichiara di aver "appena sentito Arturo Lorenzoni al telefono, sta facendo gli accertamenti che si fanno in questi casi. Forza Arturo. Grazie - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - per la tua generosità con la quale hai voluto anche stamattina testimoniare il tuo legame al Veneto e alla tua comunità politica. Il Pd è con te e accanto a te". Il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Veneto è risultato positivo al Covid-19. (Com)