Bangladesh: esplosione nella moschea per probabile fuga di gas, sale ad almeno 24 morti il bilancio

- È salito ad almeno 24 morti il bilancio dell'esplosione registrata nella serata di venerdì all'interno di una moschea nei pressi della capitale Dacca. Tra le vittime riportano oggi i media locali, c'è anche un bambino di sette anni, recatosi nel luogo di culto assieme al padre, ora in condizioni ritenute gravissime. L'ipotesi prevalente sulle cause della tragedia, sulla quale sono al lavoro gli inquirenti, rimane quella di una fuga di gas, trattenuto nei locali della moschea dalle finestre chiuse. Al momento dell'accensione, i sei condizionatori d'aria interni sono entrati a contatto con il gas esplodendo tutti. Molti dei fedeli accorsi alla preghiera sono stati ricoverati presso l'Istituto nazionale di chirurgia plastica Sheik Hasina, con ustioni che arrivavano a coprire fino al 90 per cento dei corpi, inducendo il personale medico a previsioni non ottimistiche. L'inchiesta, riferisce il "Dhaka Tribune" è stata aperta nei confronti di numerosi soggetti tra cui l'agenzia del gas, i costruttori e la commisione di gestione della moschea. (Inn)