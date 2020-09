RPT - Pil: Gualtieri, nel terzo trimestre rimbalzo maggiore di quanto previsto da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - "Valutiamo un rimbalzo del terzo trimestre maggiore di quanto previsto nel Documento di economia e finanza (Def) di aprile e ciò significa che potrebbe non essere lontano da quanto previsto ad aprile". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel suo intervento conclusivo dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Quando pubblicheremo la Nota di aggiornamento al Def - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - che è in via di finalizzazione, avremo una previsione che sarà un po' migliore di quelle che molti istituti hanno elaborato e si avvicinerà a quella originaria che sarà rivisto al ribasso perché il lockdown è durato più del previsto e l'impatto sulla domanda estera si è protratto e si protrarrà ancora, e sarà più vicina rispetto a quelli che molti pensavano alla previsione originaria. Questo - ha spiegato il titolare del Mef - anche perché i dati del terzo trimestre ci fanno aspettare una crescita superiore di quella prevista nel Def che era 9,5 per cento, quindi un rimbalzo significativo nel terzo trimestre che dovrebbe contenere la riduzione del Prodotto interno lordo maggiormente rispetto a quanto molti istituti hanno previsto". (Rem)