Lombardia: riparte con "Sebino express" il servizio turistico dei treni storici (2)

- "Viaggiare a bordo di un treno storico - ha aggiunto Magoni - è un'esperienza unica, tutta da vivere. Il treno a vapore permette di valorizzare quel 'turismo slow' che è in grado di farci assaporare 'diapositive' del nostro territorio. Da Milano a Paratico è un viaggio affascinante tra paesaggi bellissimi e luoghi particolarmente attrattivi. Un percorso alla scoperta della nostra storia, con occhi curiosi per apprezzare ancora di più le bellezze della nostra splendida Lombardia". "Regione Lombardia - ha proseguito l'assessore alle Infrastrutture - mette a disposizione 500.000 euro l'anno per i treni storici, attraverso Ferrovienord, tra attivazione dei servizi e lavori di manutenzione dei convogli d'epoca. Gli ottimi riscontri avuti nel 2018 (2.000 viaggiatori) e nel 2019 (5.000 viaggiatori con un tasso di occupazione del 100 per cento) certificano la bontà del progetto messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord". (com)