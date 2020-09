Ricerca: Conte, abbattere le barriere per favorire lo sviluppo della scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbattere le barriere favorisce lo sviluppo della scienza che è da integrare in tutte le politiche. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento durante la cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. "L’abbattimento delle barriere storiche e culturali favorisce la mutua comprensione attraverso un linguaggio della scienza", ha continuato il capo dell'esecutivo sottolineando che lo scambio scientifico, l’incontro tra studiosi, come dimostrato dall’esperienza dell’Esof a Trieste, è un valore fondamentale. "La mobilità appare come un valore, mai come una minaccia", ha rimarcato il premier.(Rin)