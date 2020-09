Iran: Organizzazione energia atomica, identificati "sabotatori" impianto Natanz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gi organismi della sicurezza iraniana hanno identificato i sabotatori responsabili dell'esplosione avvenuta il 2 luglio scorso nell'impianto nucleare di Natanz. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Oiea), Behrouz Kamalvandi, citato dall'agenzia di stampa "Fars News". "Questo incidente è stato purtroppo un atto di sabotaggio e le organizzazioni di sicurezza dovranno esaminarlo a fondo", ha aggiunto. L’incidente di Natanz, annunciato dall’Iran lo scorso 2 luglio, è avvenuto in un magazzino in costruzione presso il complesso nucleare e non ha provocato vittime né fughe di radiazioni, ma secondo fonti ufficiali ha causato “danni significativi” all’edificio interessato. L’edificio interessato sarebbe stato adibito alla produzione di “centrifughe avanzate”. Nelle scorse settimane le autorità iraniane hanno negato che l’incidente fosse stato causato da un attacco aereo con il lancio di missili o droni, come riferito alla fine di luglio dal presidente della commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale e gli affari esteri, Mojtaba Zolnour. Zolnour aveva anche rivelato l’esistenza di “tracce di un'esplosione di elementi all'interno dell’edificio”, ma date le indagini in corso non avevano rivelato dettagli. Negli ultimi mesi vari incendi ed esplosioni hanno interessato vari siti strategici in Iran, tra cui la centrale di Natanz e basi militari. Lo scorso 28 luglio un'esplosione si è verificata anche all’interno di un serbatoio di carburante nella provincia occidentale iraniana di Kermanshah. La serie di incendi ed esplosioni ha riacceso i sospetti su atti di sabotaggio, anche attraverso virus informatici attribuiti agli Stati Uniti e a Israele. (Res)