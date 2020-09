Colleferro: omicidio Monteiro, gruppo di giovani di Artena sotto la lente dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le indagini per far luce, a Colleferro, sulla morte di Willy Monteiro, il 21enne di origini capoverdiane ma residente a Paliano, in provincia di Frosinone. Il giovane è morto in ospedale a Colleferro questa mattina dove era stato trasportato d’urgenza poco prima per le ferite riportate in un violento pestaggio subito in largo Oberdan a Colleferro. I carabinieri della compagnia di Colleferro che indagano sull’omicidio hanno acceso i riflettori su un gruppo di giovani di Artena, alcuni anche esperti in arti marziali, pare siano cinque di cui 4 portati in caserma e interrogati. Le indagini si sono avvalse di testimoni che avrebbero raccontato, secondo quando apprende Agenzia Nova, del gruppo di picchiatori arrivati con un suv, pare un Q8. La lite, secondo una prima ricostruzione riferita da testimoni, sarebbe nata in un locale della zona, e poi proseguita all’esterno dove, però, il gruppo sembrava essere arrivato ad un chiarimento. Poi, però, è successo dell’altro e i picchiatori si sarebbe accanito con violenza sul 21enne fino a ridurlo in fin di vita e a fuggire con il suv. I quattro sarebbero stati fermati ad Artebna mentre erano in un bar; tra loro due fratelli. Al momento non si conoscono i motivi del pestaggio né la certezza di chi lo abbia compiuto. La vicenda, però, ha scosso sia la comunità di Colleferro che quella vicina di Paliano e la stessa di Artena. I tre sindaci, questa sera alle 20.30, quello di Paliano Domenico Alfieri, il collega di Colleferro Pierluigi Sanna e il Sindaco di Artena Felicetto Angelini deporranno dei fiori sul luogo del pestaggio. (Rer)