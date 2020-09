© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca "è un bene comune, l’Italia continua a brillare nei svariati campi e continua a formare eccellenti studiosi. La ricerca, in quanto bene comune, mai come in questo momento storico ha una concreta, tangibile funzione sociale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla cerimonia di chiusura di Esof 2020 (EuroScience Open Forum), a Trieste. (Rin)