Francia: ministro Economia assicura “equità” su offerte per acquisto quote di Suez

- Lo Stato francese guarderà con "equità" l’offerta da 2,9 miliardi di euro presentata dall'azienda francese di servizio pubblico Veolia, per acquisire il 29,9 per cento delle azioni di Engie in Suez . Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno le Maire, all’emittente radiofonica “Europe 1”. “Veolia ha fatto una proposta, potrebbero essercene altre. Saranno tutte esaminate con correttezza”, ha assicurato Le Maire secondo cui resta fondamentale che i posti di lavoro in Francia vengano preservati a prescindere dagli accordi che saranno presi dalle parti. Il ministro ha aggiunto di aspettarsi un accordo “soddisfacente” per lo Stato dal momento che ha una partecipazione in Engie. (segue) (Frp)