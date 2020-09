Francia: ministro Economia assicura “equità” su offerte per acquisto quote di Suez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Maire ha dichiarato nei giorni scorsi che il progetto che prevede l'acquisizione di Suez da parte di Veolia per creare "un campione mondiale della gestione dei rifiuti, delle questioni ambientali", sarebbe "una buona idea strategica ma non si deve fare a qualsiasi costo e deve obbedire a un certo numero di regole". "Non ci devono essere in questa operazione un vincitore e un vinto. Il solo vincitore deve essere l'industria francese", ha aggiunto Le Maire parlando con dei giornalisti. "Il progetto è per certi versi attraente", ha detto questa mattina Jean-Pierre Clamadieu, presidente di Engie, gruppo energetico che detiene il 32 per cento di Suez e che ha ricevuto un'offerta da 1,9 miliardi di euro da Veolia per cedere la quasi totalità della sua partecipazione. Intervenendo ai microfoni di "BfmTv" il dirigente ha però chiesto "un'offerta inclusiva nella quale le squadre di Suez si sentano parti in causa". Clamadieu ha poi lanciato un appello affinché "un dialogo si instauri tra le due aziende" per vedere come questo progetto"si può evolvere". (segue) (Frp)