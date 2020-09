Francia: ministro Economia assicura “equità” su offerte per acquisto quote di Suez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una eventuale acquisizione di Suez, gruppo specializzato nella gestione di acque e rifiuti, da parte del concorrente Veolia sarebbe l'ideale in questo momento, dove la rivoluzione energetica e il miglioramento dell'ambiente attraggono forti investimenti. È questa l'analisi del quotidiano francese “Les Echos” in un editoriale pubblicato in precedenza. Il progetto darebbe vita a un colosso del settore, secondo la testata, mentre Engie otterrebbe la liquidità necessaria per concentrarsi sui mestieri energetici cedendo la partecipazione che detiene in Suez. Veolia e Suez ad oggi sono due aziende leader a livello mondiale grazie al sistema di concessioni applicato dalla Francia ai mestieri dell'acqua, che permette allo Stato di delegare le sue attività al privato. (Frp)