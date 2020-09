Mediterraneo orientale: Turchia, Oruc Reis prosegue esplorazioni in modo risoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave turca Oruc Reis prosegue le esplorazioni energetiche nel Mediterraneo orientale in modo determinato. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa turco. “Forti, determinati e potenti. Le fregate e le corvette appartenenti alle nostre forze navali stanno continuando risolutamente il loro dovere di scortare e proteggere la nave da ricerca Oruc Reis, che continua a lavorare nelle nostre aree di giurisdizione nel Mediterraneo orientale", ha scritto il ministero su Twitter. Ankara fa sapere che "non saranno consentiti nella regione atti illegali o di bullismo". Nonostante l'opposizione della Grecia e di altri paesi, il 31 agosto, la Turchia ha nuovamente esteso le attività di esplorazione energetica della Oruc Reis nel Mediterraneo orientale in un'area all'interno della piattaforma continentale della Turchia, fino al 12 settembre.(Tua)