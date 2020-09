Ue: Bernini (FI) su Mes, Conte specialista in debito cattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "per più del 90 per cento dei manager italiani i fondi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) sono indispensabili. La risposta del premier - continua la parlamentare in una nota - è stata però sconcertante: secondo lui, infatti, se con quelle risorse costruissimo un nuovo ospedale, sarebbe una spesa aggiuntiva che manderebbe a rotoli la nostra finanza pubblica. Emerge un’incredibile incapacità di distinguere tra investimenti, spesa corrente, innovazione. Invece di citare Draghi a sproposito - conclude l'esponente di FI -, Conte ripassi almeno la lezione su debito buono e debito cattivo. Il suo governo per ora ha fatto solo il secondo, e si capisce il perché". (Com)