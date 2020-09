Migranti: Bernini (FI), Lamorgese butta la palla in tribuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso della presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "dicendo che per fermare l’immigrazione irregolare 'non si possono affondare i barchini', la ministra Lamorgese si rifugia nell’ovvietà e butta la palla in tribuna. Le risposte che dovrebbe dare - prosegue la parlamentare in una nota - sono altre: perché quei barchini si dirigono esclusivamente in Italia? Perché gli accordi con la Tunisia non stanno funzionando, come i ricollocamenti in Europa? Perché i migranti vengono tenuti negli hot spot in condizioni disumane? E infine - conclude l'esponente di FI -, perché si è fatta una maxisanatoria fallimentare, mentre non si agevola l’arrivo di migranti regolari necessari per la nostra agricoltura?". (Com)