Governo: Gualtieri, determinati a non disperdere risorse Recovery fund

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenendo in chiusura del Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio, ha assicurato che il governo è determinato a non disperdere le risorse del Recovery fund. "È chiara la nostra determinazione non solo a non correre il rischio di perdere risorse così importanti - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -, ma anche di utilizzarle al meglio, che per noi significa non disperderle in mille rivoli di mille progetti, ma concentrarle in progetti che non solo abbiano un valore d'impatto molto significativo, ma siano coordinati e coerenti su direttrici di riforma sulle quali stiamo ultimando il nostro lavoro". Il titolare del Mef si è detto, poi, fiducioso rispetto alle "scadenze importantissime per la politica di bilancio e nella definizione di un Recovery and resilience plan che costituisce un'occasione unica che il Paese deve saper cogliere, non solo per uscire da questa pesante crisi, ma anche per rimettersi su un sentiero smarrito molto tempo fa. Noi - ha concluso Gualtieri - giungiamo a questo appuntamento feriti dall'impatto di una pandemia che è stata molto forte e ci ha colpiti per primi, ma penso che giungiamo a questo appuntamento anche nelle condizioni per guardare al futuro con fiducia". (Rem)