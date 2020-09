© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento la stima di contrazione annuale è ben inferiore a quanto previsto da alcuni revisori e non è a due cifre". Lo ha detto in merito al Prodotto interno lordo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel suo intervento conclusivo dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rem)