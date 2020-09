Ue: Gualtieri, con pandemia Europa è stata all'altezza della sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "l'Europa è stata questa volta davvero all'altezza della sfida. Con una sequenza di interventi prima regolatori e poi di politica monetari e infine di politica fiscale - ha detto l'esponente dell'esecutivo parlando al Forum Ambrosetti della crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19 - ha saputo anche esprimere la piena consapevolezza che l'interdipendenza, che era resa evidente da questo choc esterno, richiedeva una risposta adeguata capace di produrre solidarietà e costruire una più piena sovranità politica. Questo passaggio - ha messo in guardia Gualtieri - non va banalizzato ed è stato dovuto a tanti fattori, anche alla spinta di una nascente società civile europea che in tanti Paesi ha svolto un ruolo fondamentale, alla lungimiranza che hanno avuto le classi dirigenti di tanti Paesi, ma anche al ruolo politico svolto da questo governo, che sin dalla sua nascita", ha concluso il titolare del Mef, "ha messo la barra dritta e forte verso l'Europa e ha concorso alla formazione di queste scelte storiche, che sarebbe difficile sottovalutare". (Rem)