Giustizia: Modena (FI), Bonafede riferisca su riforme e investimenti

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, componente della commissione Giustizia di palazzo Madama, rileva che "al Forum di Cernobbio è stata ribadita la necessità di rendere più efficiente il sistema giustizia, con particolare riferimento al settore civile. E' una questione ormai atavica - spiega la parlamentare in una nota -, sulla quale anche l'Unione europea ha acceso i riflettori, ponendo la riforma come una delle richieste per dare l'ok allo sblocco dei 209 miliardi del Recovery fund. E' d'altra parte noto a tutti ormai che la durata dei processi civili procura vantaggi solo a chi non ha intenzione di pagare o a chi non vuole riconoscere i diritti di proprietà o derivanti da un contratto". Per l'esponente di FI, "servono interventi immediati a partire dalle riforme dell’ordinamento giudiziario e del Csm (Consiglio superiore della magistratura), fino alla digitalizzazione e all'adozione di criteri manageriali per la gestione dei tribunali. L'unica cosa che sappiamo dal ministro Bonafede è che gli investimenti sono pari a 60 milioni per le intercettazioni. Ma è fondamentale che si faccia chiarezza sul piano di riforme previsto dal governo e richiesto dall'Ue per il Recovery fund". Modena aggiunge: "Gli italiani hanno il diritto di sapere quali sono gli interventi strutturali e quelli economici che l' esecutivo ha intenzione di fare in materia di giustizia. E' perciò necessario che su questo argomento Bonafede riferisca quanto prima alle Camere e alle commissioni competenti. Il Parlamento, nonostante la visione dei Cinque stelle vada in ben altra direzione, merita attenzione e rispetto". (Com)