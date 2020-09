Giornata europea cultura ebraica: Tofalo (M5s), custodire radici è indice responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, in occasione della Giornata europea della cultura ebraica, si rivolge alla presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni, affermando che "la Giornata europea della cultura ebraica rappresenta l'occasione di conoscere e approfondire un patrimonio prezioso che fa parte della nostra storia nazionale e merita di essere preservato. Il futuro del mondo intero sarà migliore - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - se a prevalere saranno il dialogo, la convivenza e la condivisione delle tradizioni. Impegnarsi a coltivare la memoria è indice di responsabilità e aiuta a sviluppare gli anticorpi necessari a contrastare la violenza, il terrorismo e le discriminazioni". (Com)