Russia-Germania: ministero Esteri Mosca, “pronti a collaborare” su caso Navalnyj

- La Russia è aperta a un dialogo con Berlino in merito al caso legato all’attivista Aleksej Navalnyj. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un’intervista all’emittente televisiva “Rossija 24”. "Siamo pronti a interagire con la parte tedesca 24 ore al giorno. Vorrei ricordarvi che quando l'ambasciatore russo (Sergej Nechaev) era al ministero degli Esteri tedesco, ha chiesto se c'erano dati specifici che la parte russa può ottenere familiarità con per portare avanti le indagini, ma nulla gli è stato trasferito. La situazione rimane la stessa oggi", ha detto Zakharova. La portavoce ha anche ricordato che Mosca il 27 agosto ha inviato una richiesta all'ufficio del procuratore generale russo per scambiare informazioni sulla situazione con Navalny e attendeva una pronta risposta da Berlino. (segue) (Rum)