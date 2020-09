Governo: Fassina (Patria e Costituzione), consolidiamo alleanza tra M5s e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ordine del giorno conclusivo dell’assemblea nazionale di Patria e Costituzione, il movimento politico promosso da Stefano Fassina, si legge: "Noi ci collochiamo nel campo di forze largo, oggi espresso dalla maggioranza a sostegno del governo Conte, alternativo al versante nazionalista: siamo consapevoli che è una maggioranza improvvisata e emergenziale, segnata da grandi limiti e contraddizioni, ma siamo altrettanto consapevoli che, ogni alternativa possibile, sarebbe un grave arretramento su ogni piano. Vogliamo lavorare - è scritto nell'odg - a qualificarla e consolidarla a tutti i livelli di governo: non può sopravvivere in chiave di argine ai 'fascisti alle porte'. Deve coltivare l’alleanza sociale tra lavoro subordinato e autonomo, classe media impoverita delle periferie e quella progressista della Ztl. Il lavoro è lungo e difficile: le elezioni regionali e il referendum costituzionale sono un passaggio rilevante, come lo saranno le elezioni Amministrative del 2021 in migliaia di Comuni e nelle quattro più grandi metropoli italiane. Al tal fine - continua l'ordine del giorno -, intendiamo aprire un confronto diretto con il Movimento cinque stelle e il Partito democratico sui temi distintivi della nostra iniziativa politica: la centralità del lavoro e delle lotte per la conversione ecologica, una maggiore attenzione all’interesse nazionale dell’Italia nel contesto europeo, mediterraneo e internazionale, il rilancio del partito come strumento insostituibile di partecipazione democratica, di emancipazione popolare e di formazione e selezione delle classi dirigenti". (Rin)