Il ministero degli Esteri della Russia è pronto a collaborare con la Germania sul caso Navalnyj

- La Russia è aperta a un dialogo con Berlino in merito al caso legato all’attivista Aleksej Navalnyj. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un’intervista all’emittente televisiva “Rossija 24”. "Siamo pronti a interagire con la parte tedesca 24 ore al giorno. Vorrei ricordarvi che quando l'ambasciatore russo (Sergej Nechaev) era al ministero degli Esteri tedesco, ha chiesto se c'erano dati specifici che la parte russa può ottenere familiarità con per portare avanti le indagini, ma nulla gli è stato trasferito. La situazione rimane la stessa oggi", ha detto Zakharova. La portavoce ha anche ricordato che Mosca il 27 agosto ha inviato una richiesta all'ufficio del procuratore generale russo per scambiare informazioni sulla situazione con Navalny e attendeva una pronta risposta da Berlino.Sempre oggi Zakharova ha detto che la Federazione Russa non è sicura che la Germania non stia facendo un “doppio gioco” sul caso legato all’attivista russo, Aleksej Navalnyj, commentando la richiesta avanzata dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas di aspettarsi che Mosca chiarisca la sua posizione in merito all’avvelenamento di Navalnyj il prima possibile. Zakharova ha affermato che se il governo tedesco è stato "sincero nelle sue dichiarazioni", Berlino dovrebbe prontamente rispondere alla richiesta del procuratore generale russo di scambiare informazioni su caso. Richiesta che è stata inviata il 27 agosto. "Finora, non vi è alcuna certezza che una doppia partita non sia stata giocata in Germania, perché il Dipartimento di giustizia di Berlino, che è responsabile di considerare le questioni relative alla fornitura di assistenza legale, ha ricevuto la richiesta del procuratore generale russo dalle autorità tedesche. Dov'è questa “urgenza" su cui insistere”, ha sottolineato Zakharova parlando con la stampa russa.Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha evocato oggi nuove sanzioni da parte dell'Unione europea contro la Russia nei prossimi giorni se Mosca non chiarirà la sua posizione in merito all’avvelenamento dell’attivista russo Aleksej Navalnyj. In un’intervista al quotidiano “Bild am Sonntag”, il capo della diplomazia di Berlino sostiene che la Germania è pronta, in caso contrario, a consultare i propri partner europei.“Se non ci saranno contributi alle yindagini da parte russa nei prossimi giorni, dovremo discutere una risposta con i nostri partner", ha chiarito Maas in merito all'avvelenamento di Navalnyj che si trova in cura in Germania. “Quando pensiamo alle sanzioni, dovrebbero essere il più mirate possibile”, ha proseguito il ministro. In merito alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, Maas ha invece sottolineato come la sospensione dei lavori danneggerebbe non solo le imprese tedesche ma anche quelle europee. "Più di 100 aziende di dodici paesi europei sono coinvolte nel Nord Stream 2, circa la metà delle quali dalla Germania", ha affermato Maas. (Rum)