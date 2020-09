Coronavirus: G. Fontana (FI), sede FI subissata di messaggi di auguri per Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gregorio Fontana, responsabile nazionale Organizzazione di Forza Italia, che si trova in sede per coordinare gli ultimi adempimenti relativi agli oltre duemila candidati azzurri alle elezioni Regionali ed Amministrative, annuncia in una nota che "la sede nazionale di FI, che in questo fine settimana è aperta e operativa, sta ricevendo da ieri un flusso continuo di telefonate e di mail da militanti, simpatizzanti, comuni cittadini che chiedono notizie del presidente Berlusconi e vogliono esprimergli vicinanza e auguri per una pronta guarigione. Un’ennesima imponente dimostrazione di affetto - conclude il parlamentare - per il nostro leader, che non viene solo dagli attivisti, ma da tanti italiani di ogni colore politico". L'ex premier è risultato positivo al Covid-19. (Com)