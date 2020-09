Brexit: ministro Esteri francese le Drian, urgente raggiungere accordo commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il quotidiano britannico “The Times" ha riferito che l'Unione europea vuole un potenziale veto sulle leggi e sui regolamenti del Regno Unito per il periodo successivo all’uscita del paese dell’Ue. Citando fonti del governo di Londra. il quotidiano britannico ha rivelato che il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, insiste sul fatto che Londra accetti di non attuare alcuna modifica alla legislazione britannica, che potrebbe danneggiare i rapporti commerciali con l’Unione, senza prima avere consultato Bruxelles. Mentre la controparte britannica, David Frost, avrebbe respinto tale richiesta, secondo il quotidiano. Le possibilità che il Regno Unito esca dall’Ue senza un accordo commerciale sono aumentate notevolmente poiché i negoziati si sono arenati per via delle richieste del governo di Londra di avere piena autonomia sui suoi piani di aiuti di Stato. (Frp)