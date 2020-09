Sport: Fontana su Gp d'Italia, orgogliosi che Lombardia ospiti primo grande evento internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi che la nostra Lombardia sia la regione ad ospitare il primo grande evento sportivo internazionale d'Italia, a testimonianza che in questa terra non solo non ci fermiamo mai quanto non ci arrendiamo difronte alle avversità". Lo scrive su Facebook il governatore Attilio Fontana, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 all'Autodromo di Monza. "Questa edizione - ricorda il presidente - si svolge con le limitazioni dettate dalle norme anti contagio, sugli spalti solo i medici e infermieri, debitamente distanziati, che hanno combattuto in corsia il Covid-19. Nonostante l’assenza dei tifosi, la vittoria del giovane Schumacher si è emozionalmente percepita riportando alla memoria i trionfi di suo padre Michael in F1 dove proprio a Monza ha vinto per ben cinque volte". "Oggi si volta pagina, speriamo per le nostre Ferrari che mostrano più di un problema nel finalizzare la vittoria ma tra le difficoltà lo spirito è sempre quello: 'Mai arrendersi, mai mollare'", conclude Fontana. (Rem)