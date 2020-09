© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è la commissione, aspettiamo il risultato della commissione. Io sono per avere i numeri e poi sulla base dei numeri decidere velocemente". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, in merito al ponte sullo Stretto di Messina.(Rem)