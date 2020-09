Regno Unito: polizia, un morto e 7 feriti in accoltellamenti a Birmingham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di un morto e sette feriti il bilancio provvisorio della serie di accoltellamenti avvenuti la scorsa notte nel centro della città britannica di Birmingham. Lo ha confermato un portavoce della polizia locale ripreso dal quotidiano “Daily Mail”. "Ora possiamo confermare di aver avviato un'indagine per omicidio in seguito agli eventi nel centro di Birmingham durante la notte”, ha dichiarato il portavoce secondo cui dei sette feriti, due persone, un uomo e una donna, avrebbero riportato ferite gravi. “Un uomo è tragicamente morto. Un altro uomo e una donna hanno subito ferite gravi e anche altri cinque sono rimasti feriti, sebbene le loro ferite non siano ritenute pericolose per la vita”, ha aggiunto il portavoce spiegando che la polizia ritiene che gli accoltellamenti siano avvenuti tra mezz’ora dopo la mezzanotte e le 2:30. “Gli investigatori stanno seguendo una serie di indagini e abbiamo aumentato la nostra risposta in città”, ha sottolineato il portavoce. Il sindaco della città metropolitana di West Midlands, Andy Street, ha affermato che gli incidenti "sembrano essere correlati", ma la loro motivazione "non è ancora stata compresa". (segue) (Rel)