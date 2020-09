Spagna: vicepremier Calvo, priorità approvare bilancio, con quali partiti è secondario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prioritario che la Spagna approvi il bilancio generale dello Stato, mentre con quali partiti realizzarlo, invece, "è secondario". Lo ha affermato in un'intervista a "El Pais" il vicepremier, Carmen Calvo, spiegando che il paese ha bisogno di approvare i propri conti pubblici e che questi si adattino alla crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus e che permettano di "canalizzare le risorse europee". "Se il clima creato dalla destra è di costante distruzione e quello della Catalogna è di costante volatilità, un governo responsabile deve cercare sostegno", ha aggiunto riferendosi alle trattative in corso da parte del governo sia con Ciudadanos che con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) sull'approvazione delle legge di bilancio. Calvo ha ammesso che ci siano "discrepanze" tra il Partito socialista operaio (Psoe) e Unidas Podemos sulla pianificazione del bilancio, evidenziando, tuttavia, come non si possa attendere fino ad ottobre "quando dovremo presentare il documento a Bruxelles". (Spm)