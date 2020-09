Tav: Montaruli (Fd'I), guerriglia vergognosa figlia degli indecisionismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, "è vergognoso quanto sta avvenendo in Val Susa e al cantiere della Tav nel silenzio assordante del governo. Torna la guerriglia - continua la deputata in una nota - perché è tornato l'indecisionismo. Questo governo, non potendo stoppare l'opera la sta rallentando e c'è chi cavalca questo momento per intimorire vantandosi su Facebook postando video come quelli allegati con arroganza. Se la solidarietà verso agenti e operai è massima, massima deve essere anche l'attenzione per reprimere ogni tentativo di attacco. Serve un segnale fortissimo. Per questo - prosegue l'esponente di Fd'I - chiediamo un commissario straordinario della Tav che riproporremo con un emendamento al decreto semplificazioni. La parte moderata del governo, se esiste, si faccia sentire facendo seguito alla nostra proposta e a quella della regione Piemonte. La Tav - conclude Montaruli - si deve fare e accelerando i tempi". (Com)