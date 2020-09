Milano: 261 persone controllate in stazione Garibaldi, sequestrati coltelli, droga e pistola softair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato ieri sera a Milano ha svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio nei pressi della stazione metropolitana "MM2 Garibaldi”, finalizzati alla prevenzione dei reati e per contrastare atti di vandalismo segnalati presso quella linea ad opera di giovanissimi in transito. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme agli agenti del III Reparto mobile di Milano e da unità cinofile della Questura, hanno effettuato i controlli a persone e gruppi di giovani provenienti da Gessate e zone limitrofe per trascorrere la serata nei luoghi della movida meneghina. Gli agenti hanno controllato e identificato 261 persone, di cui 25 risultate avere precedenti di polizia, hanno rinvenuto un grinder per la triturazione di stupefacente e sequestrato a carico di ignoti un coltello a serramanico. Durante il controllo straordinario, i poliziotti hanno indagato in stato di libertà 4 ragazzi minorenni per possesso di arma da taglio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (com)