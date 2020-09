Milano: 261 persone controllate in stazione Garibaldi, sequestrati coltelli, droga e pistola softair (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani sono stati trovati in possesso di due coltelli, martelletti frangi-vetro e 9,3 grammi di marijuana suddivisa in varie dosi, oltre che di sei bottiglie di superalcolici, che gli sono state sequestrate. Un minorenne italiano è stato indagato in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e un minore straniero è stato indagato in stato di libertà per possesso di arma da sparo in quanto trovato in possesso di una pistola tipo softair riproduzione di una Glock e priva di tappo rosso. Infine, gli agenti della polizia di Stato hanno contestato dieci violazioni amministrative per mancato uso della mascherina per un importo totale di 2.800 euro, se pagate in 5 giorni, o di 4.000 euro se estinte oltre i 5 giorni; mentre il personale Atm ha contestato 114 violazioni amministrative per mancati titoli di viaggio. (com)