Cultura: Raggi, torna realtà aumentata al Circo Massimo, visite fino al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Circo Massimo sono ricominciate le visite con la realtà aumentata. In un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi scrive: "Come era il Circo Massimo durante l’età imperiale? E nel Medioevo? Lo potrete vedere con i vostri occhi grazie alla realtà aumentata e virtuale durante le visite del Circo Maximo Experience, che torna fino al 30 settembre. Potrete riscoprire i luoghi di Roma, guardarli da vicino in tutta la loro antica bellezza. Potrete ‘passeggiare’ tra le botteghe del tempo, ‘assistere’ a una corsa di quadrighe, ascoltare le voci e i rumori dell’epoca. Un’immersione totale in uno dei luoghi simbolo della nostra città". I biglietti sono acquistabili online sul sito dedicato o anche sul posto e nei Tourist Infopoint. Per i possessori della Mic card e della Roma Pass è previsto il biglietto d’ingresso ridotto. (Rer)